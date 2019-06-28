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28 Haziran 2019 11:10 | Cuma

Volkswagen'in Türkiye'de açacağı 2 milyar Euro'luk fabrika için 4 il sıraya girdi! Yarış kızışıyor...

Volkswagen’in Türkiye’de Skoda ve Seat üretimi için 2 milyar Euro’luk yatırım yapacağı haberi, iller arasında yarış başlattı. Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve İzmir-Torbalı’daki STK’lar şimdiden girişimlerde bulunmaya başladı.

Dünya otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapacağı nerdeyse kesinleşirken, iller arasında da yatırım çekme yarışı başladı. VW CEO’su Herbert Diess’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası somutlaşan 2 milyar Euro’luk yatırıma, Balıkesir, Torbalı Sakarya ve Kocaeli talip oldu. Sakarya Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ, Volkswagen’e bir sunum dosyası yolladıklarını belirterek “Sakarya bu dev yatırım için en uygun il olarak öne çıkıyor. Bir çok dünya markası ilimizde üretim yapıyor. Konuyla ilgili bir çalışma yaptık ve Volkswagen tarafında sunumu gönderdik. Karasu’da büyük bir arazi mevcut. Bu arazinin uygun olduğunu düşünüyoruz. 1994 yılında Toyota ilimize yatırıma geldi, dolayısıyla hem alt yapı hem de yetişmiş eleman potansiyelimiz var. Liman kenti olmamız avantaj. Kısacası biz de yarışta varız” diye konuştu.    

‘KRANK MİLİ BİZDE’

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere Kocaeli otomotiv sektörünün Türkiye’deki kalbi konumunda bulunuyor. Hyundai Assan’ın fabrikası bizim ilimizde bulunuyor. Kocaeli hem lojistik hem de alt yapı olarak bu tür yatırımlara oldukça uygun. Ancak Volkswagen’in yapacağı yatırımın kamu arazisi üzerine olacağı biliniyor. Bizim ilimizde bu yatırıma ev sahipliği yapacak kadar büyük bir kamu arazisi yok. Üstelik teşvikler de sınırlı. Ancak bu markanın tercihi olacak. Şayet fizibil görülürse, bu dev yatırımın ilimizde olması bizi mutlu eder. Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir çok şirket dünya markalarına üretim yapıyor. Volkswagen’in dünyadaki tüm krank milleri Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir şirket tarafından yapılıyor. Aynı zamanda bir liman kentiyiz” dedi.     

OPEL MORAL OLDU

Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında kalması ile ilgili değerlendirme yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun da, “Bizde tahsis edilebilecek yer var, tecrübemiz var, lokasyonumuz uygun, yedek parça ve iş gücüne ulaşım konusunda da en doğru bölgeyiz” dedi. Olgun, Torbalı’da Opel’e ait 18 yıldır kullanılmayan tesisle ilgili önemli bir gelişme yaşandığını, PSA grubuna geçen Opel’in ilçede bulunan tesisi Avrupa’nın yeden parça tedarik merkezi haline getireceğini belirtti. Olgun, bu kararın Volkswagen yetkililerine de emsal teşkil edeceğini ifade ederek, “Torbalı’daki yerimiz 18 yıldır atıl vaziyetteydi. Opel, PSA’ya geçince yeni çalışmalar gündeme geldi. Biz de PSA ile irtibata geçtik, çeşitli dosyalar hazırladık. Torbalı’daki yerin değerlendirilmesi konusunda yapmış olduğumuz çağrı, geçen hafta itibariyle yerini bulmuş oldu. Bu bizi Torbalılılar olarak çok sevindirdi” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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