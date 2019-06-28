Volkaswagen'e çağrı: Türkiye'ye satmasınlar

Otomobil devi Volkswagen'in potansiyel yatırım için Türkiye'yle görüştüğü, temasların oldukça olumlu ilerlediği ve fabrika için ülkemizde karar kılındığı neredeyse netleşti. Kimi taraflar bu adımı ‘ekonomiye olumlu katkıları olacak milyarlık yatırım’ olarak görürken, kimileri de ‘Dizel ve benzin yasağı Avrupa’da yayıldı. Orada üretemeyecekleri araçların fabrikasını Türkiye’ye kuruyorlar’ görüşünde. Türkiye Elektro Mobilite Derneği ise "Eğer burada üretecekleri araçları petrol zengini ya da elektrik yoksulu ülkelere satacaklarsa sorun yok. Türkiye’ye satmayı düşünüyorlarsa karşılarında bizi bulurlar" açıklamasında bulundu.

VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili ülkemizi ziyaret ettiği belirtilirken, yatırım için son 2’ye ‘Türkiye ve Bulgaristan’ın kaldığı, Türkiye’nin hem iç pazar dinamikleri hem de bugüne kadar otomotiv sektöründe gösterdiği gelişim nedeniyle öne çıktığı vurgulandı.

Avrupa’daki kimi fabrikalarını başka yerlere kaydırmak zorundalar



Avrupa’nın en büyük elektro otomobil derneği Avere’nin ülkemizdeki kolu olan Türkiye Elektro Mobilite Derneği, söz konusu yatırımın avantajları ve dezavantajlarına yönelik açıklama yaptı.

Derneğin Genel Sekreteri Haluk Sayar, Avrupa'da yakın gelecekte tüm ağırlığın elektrikli araçlarda olacağına işaret ederek, "Avrupa, dizel ve benzinli araç konusundaki tavrını çok net bir şekilde koydu. Bu araçların satışına bir süre sonra kesinlikle izin verilmeyecek. Bu nedenle de Volkswagen başta olmak üzere otomotiv üreticileri dizel-benzinli araç üretecekleri kimi fabrikalarını başka yerlere kaydırmak zorundalar" şeklinde konuştu.

Yıllardır yatırım yapması istenen Volkswagen’in Avrupa’daki yasakların ardından Türkiye’ye yöneldiğine dikkati çeken Sayar, şunları söyledi:

“Son günlerde Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı muhtemel yatırım için farklı görüşler okuyoruz. Şirketin bu kararında Almanya’da dizel-benzinli araç üretemeyecek olması gerçeği yatıyor. Bu nedenle Türkiye ya da Bulgaristan öne çıktı.

Burada üretilen dizel araçlar ne olacak?

Volkwagen’in şu soruya net bir cevap vermesi lazım; ‘Burada üretecekleri araçları petrol zengini ve/veya elektrik yoksulu ülkelere ihraç etmeyi mi planlıyorlar?’ Eğer durum bu ise, yatırımdan memnuniyet duyarız. Sonuçta Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’ya yapılacak ihracatlar için hem çok stratejik bir konumda hem de iş gücü Avrupa’ya oranla daha ucuz.

Eğer Volkswagen burada kuracağı fabrikada üreteceği araçları Türkiye’de satmayı planlıyorsa o zaman hesapları yanlış çıkar ve elektro mobiliteye geçiş sürecinde Türkiye’ye ciddi zarar verir. Bu durumda bu sürece net bir şekilde karşı çıkarız.

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay yayınlanan ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına i̇lişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ‘dizel yasağı’nın büyük şehirlerde uygulanmasının önünü açtı. Bununla ilgili dernek olarak biz de çalışmalara zaten başlamış durumdayız, hukukçularımız çalışıyor. Tüm dünyanın elektrikli araçlara yöneldiği bir dönemde, Volkswagen’in Almanya’da ki dizel üretim hatlarını Türkiye’ye taşıyıp dizel araç üretmesi ve bunu iç piyasaya satması kabul edilebilir bir şey değil. Kendilerini Türkiye’de elektrikli araç üretmeye davet ediyoruz."



KAYNAK: YENİ ŞAFAK