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29 Eylül 2021 Çarşamba 19:26:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 19:26:00

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yeni atılım: Stratejik bir gelişmeye imza attık

Kaynak: AA

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Türkiye'nin otomobili TOGG, "stratejik bir gelişmeye daha imza attık" diyerek SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri'nin kurulduğunu duyurdu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu.

AA'nın haberine göre, TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

Etiketler : togg türkiyenin otomobili yerli otomobil
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