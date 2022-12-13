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13 Aralık 2022 Salı 12:20:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 12:20:00

Türkiye'nin çekici ihracatı 11 ayda 1 milyar 534 milyon doları aşarak rekor kırdı

Kaynak: AA

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Türkiye, ocak-kasım döneminde 1 milyar 534 milyon 325 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek bu alanda en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-kasım döneminde 27 milyar 841 milyon 610 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73,43 artarak 884 milyon 679 bin dolardan 1 milyar 534 milyon 325 bin dolara ulaştı.

Ocak-kasım dönemindeki çekici dış satımı, en yüksek ihracatın yapıldığı 2021'deki 1 milyar 28 milyon 981 bin doları da aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA, POLONYA VE FRANSA'YA

Türkiye'de üretilen çekiciler, çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. Bu yılın 11 ayındaki çekici ihracatının yüzde 50'den fazlası Almanya, Polonya, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'ya 11 aydaki dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 197 milyon 936 bin dolardan 265 milyon 396 bin dolara çıktı.

Almanya'nın ardından en fazla çekici gönderilen Polonya'ya ihracat, yüzde 25 artarak 154 milyon 931 bin dolardan 193 milyon 698 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yapılan çekici dış satımı yüzde 122'lik yükselişle 79 milyon 63 bin dolardan 176 milyon 134 bin dolara çıktı.

İspanya yüzde 62'lik yükseliş ve 150 milyon 973 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Almanya, Polonya, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirilen 786 milyon 203 bin dolarlık çekici ihracatı, toplam ihracatın yarısından fazlasını oluşturdu.

Beşinci sıradaki İtalya'ya gerçekleştirilen çekici ihracatı yüzde 29,6 artışla 97 milyon 447 bin dolardan 126 milyon 317 bin dolara ulaştı.

BİRLEŞİK KRALLIK'A 107 MİLYON DOLARLIK ÇEKİCİ İHRACATI

Bu yılın 11 aylık döneminde, milyon dolar ve üzeri dış satım yapılan ülkeler baz alındığında, geçen yılın aynı döneminde çekici ihraç edilmeyen 7 ülkeye bu yılın aynı döneminde çekici gönderildi.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde çekici ihracatının yapılmadığı Birleşik Krallık'a 107 milyon 85 bin, Norveç'e 32 milyon 499 bin, İsveç'e 14 milyon 198 bin, İrlanda'ya 10 milyon 706 bin, İran'a 8 milyon 333 bin, Avustralya'ya 2 milyon 948 bin ve Yeni Zelanda'ya 1 milyon 818 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

Etiketler : otomotiv çekici ihracat
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