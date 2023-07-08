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08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:30:00

Türkiye'de satılan yaklaşık her 2 otomobilden 1'i SUV

Kaynak: AA

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Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde SUV gövde tipli otomobil satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 79,32 artarken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 46'ya yükseldi.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 46 pay ve 197 bin 927 adetle SUV oldu.

Böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

SUV otomobilleri, yüzde 29,1 pay ve 125 bin 185 adet satış sedan ve yüzde 22,7 pay, 97 bin 529 satışla hatchback otomobiller takip etti. Diğer yüzde 0,7'lik satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

SUV OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 79,32 ARTTI

Ocak-Haziran 2022'ye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,1'den 29,1'e gerilerken, SUV'un payı yüzde 39,7'den yüzde 46'ya yükseldi. Hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 22,2'den yüzde 22,7'ye çıktı.

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 79,32 artış gösterdi.

Öte yandan, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2 ayda gerçekleştirdiği satışlarla elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olma başarısını gösterdi.

Togg, mayıs ve haziran aylarında 808 adet T10X'i kullanıcılara teslim ederek elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28,9'luk payla pazar lideri oldu. T10X, toplam elektrikli SUV pazarında da yüzde 15'lik pazar payı ile haziran sonu itibarıyla liderliğe yerleşti.

Etiketler : otomobil pazar suv satış
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