18 Aralık 2021 Cumartesi 14:41:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 14:42:00
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni logosu belli oldu. 2022 sonunda yollara inmek için gün sayan Türkiye'nin otomobilinin resmi Twitter hesabından duyuru yapıldı.
TOGG'un beklenen paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Sabah saatlerinde 14:30'u işaret edilerek yapılan paylaşım heyecan oluşturmuştu.
14:30'da gelen paylaşımda Türkiye'nin otomobili TOGG'un logosu ilk kez duyuruldu.
Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/Gqfun3UfJP— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) December 18, 2021