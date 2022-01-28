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28 Ocak 2022 Cuma 23:39:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 23:39:00

TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikleriyle Türkiye'nin küresel teknoloji markası olan TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri oldu.

Dünyanın büyük ilgi gösterdiği yerli otomobil TOGG ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

CES'İN EN İYİ 20 MARKASI'NDAN BİRİ OLDU

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : TOGG marka CES
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