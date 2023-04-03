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03 Nisan 2023 Pazartesi 09:29:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 09:29:00

Togg'da teslimat süreci başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olacak.

Türkiye'nin otomobili Togg'un teslimat süreci başlıyor.

Yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak.

İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e olacak.

TOGG'UN İLK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Togg artık trafiğe çıkmadan önceki son virajda. Türkiye'nin Otomobili için çekiliş yapıldı. Çekiliş TRT Haber ekranlarından takip edildi. Büyük heyecana sahne olan çekilişin sonuçları Togg'un web sitesinde yayımlandı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

20 BİN KİŞİLİK YEDEK LİSTE DE BELİRLENDİ

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

BEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ VE TRUGO'DAN AYLIK 85 KWS ENERJİ DOLUM HAKKI

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Etiketler : türkiyenin otomobili togg recep tayyip erdoğan ilham aliyev

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