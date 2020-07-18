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18 Temmuz 2020 Cumartesi 18:42:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:05:00

TOGG yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı

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Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamları ile gözleri kamaştırdı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına Gemlik'te başlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022’de bantlardan inmesi planlanıyor.

ERDOĞAN DİJİTAL MEDYA HESABINDAN YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI

Üzerinde TOGG yazan kırmızı bir otomobilin fotoğrafının da bulunduğu Twitter iletisinde, "Bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için #TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin inşaatına Gemlik’te başlanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18.00'de gerçekleştireceği töreni tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz." bilgisi yer aldı.

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