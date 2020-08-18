Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişme! TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiğı kaydedildi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı. ��— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2020