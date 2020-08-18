Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişme! TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişme! TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.