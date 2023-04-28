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Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak
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28 Nisan 2023 Cuma 00:16:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 00:16:00

Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak

Kaynak: AA

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Togg T10X için çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, 30 Nisan'da akıllı cihazlarıyla buluşmaya başlayacak.

Togg'un twitter hesabından Togg T10X2lerin teslimatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da kendi sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak, "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da kavuştay." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Togg t1 Karakaş
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