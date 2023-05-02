VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyi ki sen olmuşsun
Doğuma bir ay kala
6 yıl sonra turna sürprizi
İstiridyeyle imtihan
Ameliyat oldu
Oğuzhan'ın korosu
02 Mayıs 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:08:00

Tesla, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da fiyatlarını yükseltti

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdı.

Bu yıl içerisinde birkaç kez indirime giden Tesla, bu sefer önemli pazarlarında otomobillerinin fiyatlarını yükseltti.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, Çin'de Tesla'nın Model 3 otomobilinin fiyatı, 229 bin 900 yuandan 231 bin 900 yunana (33 bin 549 dolar) çıktı. Model Y otomobiline ise 2 bin yuan zam yapıldı.

ABD'de de Model 3 ile Model Y serisinde 250 dolar fiyat artışı gerçekleştirildi.

Tesla, Japonya ve Kanada'daki bazı arabalarının fiyatında da artışa gitti.

Artışlara rağmen Tesla otomobillerinin fiyatı, talebi canlandırmak amacıyla Çin ve Avrupa dahil dünya genelinde birkaç kez yapılan indirimler nedeniyle, yıl başındaki fiyatların altında kaldı.

ÜST ÜSTE İNDİRİMLER YAPMIŞTI

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Şirket, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da da düşürerek ocakayında Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmişti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yapmıştı.

ABD'de de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime giden Tesla, geçen ay Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını artırarak dikkati çekmişti.

Şirketin 19 Nisan'da açıklanan bilançosu, Tesla'nın fiyat indirimlerinin kar marjlarının düşmesine neden olduğunu göstermişti.

Etiketler : tesla otomobil fiyat zam elektrikli araç
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum
Mutluluğa ‘evet' dediler

Mutluluğa ‘evet' dediler
Hayatın en güzel duygusu

Hayatın en güzel duygusu
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
Hadise'ye benzetildi

Hadise'ye benzetildi
Barışma tatili Bakü'de

Barışma tatili Bakü'de
Düştüğümüz en güzel tuzak

Düştüğümüz en güzel tuzak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX