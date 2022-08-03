VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Tahıl koridoru açıldı: Barış için Türkiye umudu artıyor
"Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor"
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı
PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildi
Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu
OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gidecek
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti
Rusya ile kritik temas
Bakan Muş, ihracat rakamlarını açıkladı! Tarihi rekor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
"Bu sorunu sadece Başkan Erdoğan çözebilir"
ÖSYM skandalında DDK iş başında!
İstanbul'un kayıp 1000 günü!
Fransa'da gaz telaşı!
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Narkoterör'e bir darbe daha
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışını onayladı
03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:15:00

Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Ford olurken, otomobil satışlarında Fiat, Volkswagen ve Renault öne çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.

TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 680 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 411 satışla Volkswagen ve 4 bin 530 satışla Ford takip etti.

Renault, 4 bin 459 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 566 satışla beşinci sırada yer aldı.

4 MARKALI PSA GRUBU İLK 5'TE YOK

Temmuz ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 495 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 641 satışla Volkswagen ve 3 bin 623 satışla da Renault izledi.

Dacia, 3 bin 566 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 303 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de 4 markayla faaliyet gösteren PSA Grubu bünyesindeki Peugeot, Citroen, DS ve Opel gibi markaların ilk 5'e girememesi dikkati çekti.

LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley, Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Temmuz ayında 84 Porsche, 19 Maserati, 18 Lexus, 8 Jaguar, 2 Ferrari ve 3 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında temmuz ayında 4 bin 14 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 185 satışla Fiat ve 836 satışla Renault izledi.

Volkswagen 770 satışla dördüncü ve Toyota 459 satışla beşinci oldu.

Etiketler : otomobil otomotiv hafif ticari araç
Sahneden ekibine sitem

Sahneden ekibine sitem
'Mahşer'e dev koro

'Mahşer'e dev koro
Kim ne der diye düşünürüm

Kim ne der diye düşünürüm
Niğde tarzı

Niğde tarzı
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Ev alışverişi

Ev alışverişi
Festivalde bir Kıvılcım yeter

Festivalde bir Kıvılcım yeter
Türkü coşkusu

Türkü coşkusu
Dizi arası reklam

Dizi arası reklam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes