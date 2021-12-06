VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Doha'da Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
İngiliz mahkemesinden Uber'e veto: Yasalara uygun değil
Başkan Erdoğan Katar'da
Kamu çalışanlarına maaş düzeltmesi
Fiyatına paha biçilemiyor! Türkiye üretti
Döviz kuruyla ilgili kritik adım
Urse: Türkiye, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana katkı sunuyor
2022 asgari ücret zammı şekillenmeye başladı!
"12 yeni anlaşmaya imzalanacak"
Başkan Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi
AK Parti'li Çelik'ten Rum Yönetimi'ne tepki
Türkiye'de ilk defa üretildi! Yurt dışındaki rakipleri ortaklık teklif etti
Babası feci şekilde darbetmişti... 2 aylık bebek taburcu oldu
Canlı yayında itiraf gibi açıklama!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Salgın bile silah satışlarını durduramadı
Körfez'de ambargoları alt üst eden strateji
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin Kazananları Belli Oldu
COP 22 Konferansı Antalya'da yapılacak
"Papa'nın Müslüman Türk'e tahammülü yok"
İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli
Müslüman düşmanı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
06 Aralık 2021 Pazartesi 18:55:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 18:55:00

Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Sıfır kilometre araç satışında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Müşteriler sıfır araç alırken bir sözleşmeye imza atacak. Alınan sıfır araç 6 ay süreyle kimseye satılamayacak. Amaç, piyasayı yükselten fırsatçıların önüne geçmek.

Üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar sıfır kilometre araç sayısını azalttı. Bu durumdan en çok fırsatçılar faydalandı.

Al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı. Sıfır araç satan firmalar buna karşı harekete geçti. Artık bayiler ile müşteriler arasında bir sözleşme imzalanıyor.

Sözleşmeye göre 6 ay boyunca araç başkasına satılamayacak

Sözleşmeyle birlikte müşteriler aldığı sıfır aracı 6 ay boyunca bir başkasına satmamayı taahhüt ediyor. Böylece sıfır araç piyasasındaki suni artışın sebebi olan 'al-satçı'ların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Müşteriler bayiden sıfır kilometre araç almadan önce sözleşmeye imza atacak.

6 aydan önce aracı satmak isteyenler ise sözleşmede belirlenen tazminat miktarını ödemek zorunda kalacak.

Birkaç firmada başlayan imzalı satış uygulamasının kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.

Etiketler : araç satışı müşteri sözleşme
"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"
Mavi kapakla gelen mutluluk

Mavi kapakla gelen mutluluk
Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü

Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü
‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı

‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı
Kaşınanı kaşırım

Kaşınanı kaşırım
‘Bulut'la engelsiz dünya

‘Bulut'la engelsiz dünya
Brianna'dan Türkçe performans

Brianna'dan Türkçe performans
Engelli aracıyla yardım dağıtıyor

Engelli aracıyla yardım dağıtıyor
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER