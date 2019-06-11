'Renault ve Fiat birleşme süreci henüz kapanmadı'
Fransa Ulaştırma Bakanı Elizabeth Borne yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerle ilgili sürecin henüz kapanmadığını söyledi.
Fransa Ulaştırma Bakanı Elizabeth Borne, Groupe Renault ve Fiat Chrysler Automobiles NV arasındaki birleşme görüşmeleri sona ermiş olmasına karşın, iki şirketin birleşmesi için hala bir şansları olduğunu söyledi.
Borne'un açıklamaları, Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin'in görüşmelerden hala umutlu olduğu açıklamasının ardından gelirken, Darmanin iki şirket arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edebileceğini umduğunu söylemişti. Fiat Chrysler, sürecin sonlanmasına sebep olarak Fransa'daki politik durumları göstermişti.
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