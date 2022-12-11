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11 Aralık 2022 Pazar 17:48:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 17:48:00

Otomotivde 11 ayda üretim yüzde 6, ihracat yüzde 5 arttı

Kaynak: AA

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Ocak-Kasım 2022'de otomobil üretimi yüzde 2 artarak 717 bin 368 seviyesinde gerçekleşirken, ticari araç üretimi yüzde 13 yükseliş kaydetti.

Otomotivde bu yılın 11 ayında üretim yüzde 6, ihracat da yüzde 5 arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak-Kasım 2022'de toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 2 yükselişle 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu.

Ocak-Kasım 2022'de ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış kaydetti. Bu dönemde üretim ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 arttı.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 5 ARTARAK 28,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Otomotiv ihracatı, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 876 bin 187 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil ihracatı yüzde 0.4 ve ticari araç ihracatı yüzde 12 yükseliş kaydetti. Traktör ihracatı da yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, Ocak-Kasım 2022'de yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, bu yılın 11 ayında toplam otomotiv ihracatı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolar oldu. Otomotiv ihracatı, avro bazında yüzde 19 artarak 26,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 ve tedarik sanayi ihracatı yüzde 9 arttı.

TOPLAM PAZAR 705 BİN 183 ADET DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yılın 11 ayında toplam pazar geçen yıl ile paralel seviyede kalarak 705 bin 183 adet düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 daralarak 505 bin 886 adet olurken, toplam ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 19, hafif ticari araç pazarı da yüzde 3 büyüdü.

Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 5 azalırken, yerli hafif ticari araç pazarı yüzde 10 yükseldi. Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı da yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Etiketler : otomotiv otomobil ihracat
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