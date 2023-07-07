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07 Temmuz 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:00:00

Otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

Kaynak: AA

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde, yüzde 54,5 artışla 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.

YERLİ-İTHAL SATIŞ RAKAMLARI

Bu yılın ocak-haziran döneminde 555 bin 867 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Togg markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 212 bin 564 oldu. İthal araç satışı ise 343 bin 805 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 38,20, ithal araçların payı ise yüzde 61,79 oldu.

SON 5 YILDA YERLİ-İTHAL DAĞILIMI

Son 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti. Uzmanlar, bunun ana sebebi olarak, yerli üretim yapan markaların ürettikleri araçların yaklaşık yüzde 80'ini ihraç etmeleri olarak gösterdi.

ODMD verilerine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'de yüzde 43,89 iken, bu oran 2022 sonunda 43,81'e geriledi.

2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45,72, ithalin payı ise yüzde 54,27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43,01 ve ithalin payı yüzde 56,98 olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise satışlarda yerli üretimin payı yüzde 37,12 ve ithal araçların payı yüzde 62,87 olarak belirlenmişti.

YERLİ SATIŞLARDA LİDER DEĞİŞMEDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 101 bin 167 adetlik satışın 96 bin 940'ı Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında yine başı çekti.

Fiat'ı, 58 bin 705 toplam satışın 43 bin 845'i yerli üretim olan Renault ve 50 bin 803 toplam satışın 37 bin 285'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Hyundai, 27 bin 823'lük toplam satış içerisinde 19 bin 830 yerli satışla dördüncü, Toyota da 23 bin 802 toplam satış içerisinde 13 bin 223 adetlik satışla beşinci oldu.

Togg'un toplam satış rakamı ise 808 olarak bildirildi.

Bu arada Togg'un satış rakamları teslimat rakamlarını temsil ediyor. Zira Togg, daha öncesinden 2023 için 28 bin adetlik T10X siparişini yıl içerisinde teslim edeceğini ve gelecek yılın mayıs ayına kadar yeni sipariş almayacağını bildirmişti.

İTHAL SATIŞLARDA PEUGEOT, VOLKSWAGEN'İ GEÇEREK İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, Türkiye otomotiv pazarında altı ayda gerçekleştirdiği 40 bin 892 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Peugeot, böylece uzun yıllar ilk sırada yer alan Alman Volkswagen'i geçerek ithal satış sıralamasının yeni lideri oldu. Peugeot'nun ardından 39 bin 718 satışla Volkswagen, 38 bin 718 satışla Opel, 32 bin 30 satışla Citroen ve 21 bin 425'le Dacia sıralandı.

Ocak-Haziran 2023 markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO01,2991,29900001,2991,299
ASTON MARTIN0141400001414
AUDI010,85110,851000010,85110,851
BENTLEY0161600001616
BMW010,54010,540000010,54010,540
CHERY09,7579,75700009,7579,757
CITROEN021,95921,959010,07110,071032,03032,030
CUPRA03,6293,62900003,6293,629
DACIA021,42521,425000021,42521,425
DFSK02812810000281281
DS02,1372,13700002,1372,137
FERRARI0121200001212
FIAT69,55160970,16027,3893,61831,00796,9404,227101,167
FORD85213,02313,87536,43349536,92837,28513,51850,803
HONDA09,4389,43800009,4389,438
HYUNDAI19,8305,54125,37102,4522,45219,8307,99327,823
ISUZU0004078341,2414078341,241
IVECO00001,2841,28401,2841,284
JAGUAR0686800006868
JEEP01,3791,37900001,3791,379
KARSAN00022602262260226
KIA09,4629,4620681681010,14310,143
LAMBORGHINI088000088
LAND ROVER0900900024924901,1491,149
LEAPMOTOR02002000000200200
LEXUS02592590000259259
MASERATI03073070000307307
MAZDA01031030000103103
MERCEDES-BENZ09,2939,29303,6403,640012,93312,933
MG03,2743,27400003,2743,274
MINI09899890000989989
MITSUBISHI014514501621620307307
NISSAN06,7976,79700006,7976,797
OPEL031,99931,99906,7196,719038,71838,718
PEUGEOT030,72630,726010,16610,166040,89240,892
PORSCHE06256250000625625
RENAULT43,8458,06051,90506,8006,80043,84514,86058,705
SEAT04,3794,37900004,3794,379
SKODA017,80917,809000017,80917,809
SKYWELL05715710000571571
SMART000000000
SSANGYONG012912905785780707707
SUBARU06796790000679679
SUZUKI01,9101,91000001,9101,910
TOGG80808080008080808
TOYOTA13,2235,18318,40605,3965,39613,22310,57923,802
VOLKSWAGEN031,32131,32108,3978,397039,71839,718
VOLVO05,1575,15700005,1575,157
TOPLAM:148,109282,263430,37264,45561,542125,997212,564343,805556,369
Etiketler : otomotiv satış ithal otomobil hafif ticari araç
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