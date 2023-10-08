Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı

Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi.

Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin yatırım aracı olarak görülme cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.

Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası da kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı.

Toyota

Buna göre, Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine de yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün oluyor.

Hyundai

Hyundai ise ekim ayında gerçekleştirdiği özel bir kampanya ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine fırsat sunuyor. C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Aynı zamanda, Hyundai diğer modellerinde de "Şimdi Al, 6 Ay Sonra" öde seçeneği sunuyor. B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor.

Hyundai'nin geçen aylarda satışa sunduğu yeni Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay 1,99 faiz imkanıyla satılıyor. Bu kredi seçeneği, Staria modelini de kapsıyor.

Renault ve Dacia

İndirim kampanyasına Renault ve Dacia markaları da dahil oldu.

Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor. Renault Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor.

Renault'da "Şimdi al Mayıs 2024'te ödemeye başla" kampanyası da tüketicilere sunulurken, Dacia da benzer kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.

Opel, Citroen, Peugeot, DS

Opel de ekimde binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlayan markalardan oldu. Yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 liraya kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor. Elektrikli Opel modellerinde ekim ayına özel ayrıcalıklar bulunuyor.

Türkiye'de sevilen markalardan Citroen ekim ayında özel kredi ve takas imkanlarıyla yeni bir araç almak isteyenlere seçenekler sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla Citroen, ay boyunca müşterilerini showroomlarına bekliyor. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Bir diğer Fransız markası Peugeot da ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi ve takas desteği sunuyor. Ekim boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sağlanıyor.

DS Automobiles de ekim ayına özel düşük faizli kredi ve takas kampanyası düzenliyor.

Honda

Japon otomobil üreticisi Honda da Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.

Nissan

Nissan da Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı ekim ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere onlarca fırsatı özel kampanya seçenekleri ile sunuyor. Nissan Qashqai'nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin lira ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor.

Nissan Qashqai'nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin lira fiyat desteği ya da 75 bin lira destek ve 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle kampanyadaki yerini alıyor.

Türkiye'de "Yılın Otomobili Nissan X-Trail"de 125 bin liralık fiyat avantajı, Nissan Juke'ta 100 bin lira fiyat desteği veya 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sağlanıyor.

Jeep

Jeep Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek.

Compass satın almak isteyen SUV severlerse kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 175 bin lira showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor.

Kia

Anadolu Grubu markalarından Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyor. Kia ayrıca, Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak hazırladığı kredi kampanyasında 12 ay vade uyguluyor.

Suzuki

Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye'de temsil ettiği Suzuki, akıllı hibrit modeli Swift, ekim ayına özel kampanyaları ile dikkatleri üzerine topluyor.

Yeni bir otomobil satın almak isteyenler için fırsatlar sunan model, 1 milyon 44 bin liradan başlayan fiyatlarıyla kullanıcılar ile buluşuyor. GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Suzuki Swift Hibrit modelleri için ekim ayına özel 200 bin liraya 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60 bin liralık takas desteği sunuluyor.

Ayrıca Doğan Trend Otomotiv tüm Swift hibrit versiyonlarında takas veya kredi kampanyasından faydalanmayan kullanıcılar için ekim ayına özel olarak nakit alım indirimi sağlıyor. Kullanıcılar, nakit alımlarda Swift Hibrit modellerine anahtar teslim fiyatı üzerinden 40 bin liralık bir indirim ile sahip olabiliyor.

MG

Doğan Trend Otomotiv'in temsil ettiği diğer markalardan MG de ekim ayında HS modelinde avantajlı kredi ve ödeme fırsatlarını devreye aldı.

Ekim ayı boyunca geçerli olan kampanyada, MG HS modelinin hem Comfort hem Luxury versiyonlarında 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanı ve 100 bin lira takas desteği aynı anda sunuluyor.

Tavsiye edilen takas destekli MG HS fiyatları, Comfort donanımıyla 1 milyon 269 bin lira, Luxury donanımıyla ise 1 milyon 399 bin lira olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Volkswagen

Volkswagen Ticari Araç ise ekim ayında California ve Grand California modellerine sınırlı sayıda araç için fiyat avantajları sunuyor.

Sınırlı sayıdaki araç için ve ekim ayı süresince geçerli olan kampanyada, 2.0 TDI 204 PS DSG California Ocean'ın fiyatı 3 milyon 150 bin liradan başlıyor, aynı modelin 4Motion seçeneği ise 3 milyon 250 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında otomatik şanzımanlı 2.0 TDI 177 PS 4Motion Grand California modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 3 milyon 500 bin liradan başlıyor.

Kampanya süresince modellerin renk opsiyonlarında da özel fiyat fırsatları sunuluyor. Metalik renk farkı California için 27 bin 500 lira, Grand California için 55 bin lira, çift renk opsiyonu ise her iki modelde 120 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan, Türkiye otomotiv pazarında satışların yoğunlaşan kampanyaların da desteğiyle yıl sonunda 1 milyonu aşması bekleniyor.