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04 Eylül 2021 Cumartesi 08:55:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 08:55:00

Otomobilde en milliyetçi Türkler: 100 kişiden 88'i 'Yerli üretim isterim' diyor

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TEB Cetelem'in 15 ülkedeki araştırmasına göre, Avrupa'da salgında otomobil kullanımı azalırken Türkiye'de rekor kırdı. Araştırmaya göre otomobilin yerli üretim olmasını isteyen en milliyetçi ülke de Türkiye oldu.

COVID-19 tüketici alışkanlıklarını değiştirirken, Türklerin otomobile olan sevdası da artarak devam ediyor. TEB Cetelem, Cetelem Araştırma Merkezi desteğiyle hazırlanan "Otomobiller: İmkansız bir ayrılık mı?" başlıklı 2021 raporunu açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 15 ülkede, yaşları 18 ile 65 yaş arasında değişen 10 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, otomobil kullanımı en çok Türkiye'de arttı. Katılımcıların yüzde 60'ı otomobili daha fazla tercih ettiğini belirtirken, bu oran dünyada yüzde 22, Avrupa'da yüzde 19'da kalıyor. Türkiye'den sonra otomobil kullanımını en fazla artıran ülkenin Çin olduğu gözlemleniyor. Araştırmaya göre, Güney Afrika, İngiltere, Brezilya, İtalya ve ABD'nin otomobil kullanımını en çok azaltan ülkeler olduğu kaydediliyor.

Araştırmaya katılan ülkeler arasında pandemi döneminde Türkiye'de otomobil kullanımının artması dikkati çekerken, günlük seyahatler ile iş için bireysel mobiliteye önem verildiği görülüyor. Ankete katılanların, salgında otomobilin en güvende ve rahat hissedilen yer olduğunu vurgulaması dikkatleri çekiyor. Araştırmaya katılan 10 kişiden 6'sı araçsız yaşayamadığını ifade ederken, akıllı cep telefonuna olan bağlılığın otomobilleri sollaması dikkat çektti. Raporda ayrıca iki tüketiciden birinin bir sonraki otomobil tercihinin elektrikli veya hibrit olacağı yer alıyor

YERİ DOLDURULAMAZ

2021 Cetelem araştırması, otomobillerin vazgeçilmez olduğu kadar yeri doldurulamaz olduğunu gösteriyor. Otomobiller ekonomik endişeler, kullanımları ve özellikle sağlık krizi esnasında önem kazanan sağladıkları özgürlük gibi birçok konu ile birlikte anılıyor.

ÜRETİLDİĞİ ÜLKE ÖNEMLİ

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye otomobil konusunda en milliyetçi ülke olarak öne çıkıyor. 100 katılımcıdan 88'i Türkiye'de üretilen otomobil almak istediğini ifade ederken, İspanya yüzde 86, Japonya yüzde 85, ABD yüzde 81, Brezilya yüzde 80, Almanya yüzde 78'lik oranlarla otomobilin kendi ülkelerinde üretilmesine en fazla önem veren ülkeler olarak sıralanıyor. Hollanda (yüzde 48), Polonya (yüzde 57), Fransa (yüzde 67), otomobilin menşeine dikkate almayan ülkelerin başında geliyor.

TOGG örnek oluyor

TEB Cetelem Genel Müdürü Gamze Halide Berberoğlu, araştırmada TOGG'un da örnek gösterildiğine değinerek, "TOGG, önümüzdeki dönemde daha fazla konuşulacak ve Türkiye'deki elektrikli otomobillerin kaderini belirleyecek" açıklaması yaptı.

Etiketler : yerli otomobil otomobil korona pandemi
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