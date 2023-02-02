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02 Şubat 2023 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 18:00:00

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocakta yüzde 33,5 arttı

Kaynak: AA

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Otomobil satışları, yüzde 28,5 artışla 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49,3 yükselişle 13 bin 606 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 33,5 arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yüzde 28,5 artışla 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49,3 yükselişle 13 bin 606 adet oldu.

10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 54,5 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 66,6 artış gösterdi.

Ocak 2023'te otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 90,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54,8 pay, B segmenti otomobiller ise 13 bin 1 adetle yüzde 34,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 21 bin 94 adet ile yüzde 56,6 pay alan SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile sedan, yüzde 15,4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER ZİRVEDE

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Benzinli otomobil satışları pazardan 25 bin 562 adetle yüzde 68,6 pay alırken, benzinli otomobilleri, 5 bin 17 adetle yüzde 13,5 pay alan dizel otomobil, 4 bin 335 adetle yüzde 11,6 pay alan hibrit otomobil, 1,303 adetle yüzde 3,5 pay alan oto gazlı otomobil ve 1.071 adet ile elektrikli otomobiller izledi.

Geçen ay otomatik şanzımanlı otomobiller 27 bin 495 adetle yüzde 73,7, manuel şanzımanlı otomobiller de 9 bin 793 adetle yüzde 26,3 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 81,9 pay ve 11,139 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Pickup gövde tipi de yüzde 6,8 pay ve 926 adetle ikinci sırada yer aldı.

Etiketler : otomobil hafif ticari araç araç pazarı
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