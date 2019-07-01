Önce Avrupa sonra Türkiye

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Opel’den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Corsa’nın geleneksel yakıtlı motorları, verimli, dinamik ve daha atak sürüş özellikleri sunuyor. Alman otomobil üreticisinin 5 kapılı küçük sınıf modeli verimli benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulacak. Motorların güç aralığı 75 HP’den başlayarak 130 HP’ye kadar uzanacak. Sunulan tüm motor seçenekleri, üstün sürüş özelliklerini makul tüketim değerleriyle harmanlıyor. Yeni nesil Opel Corsa, sportif ve çekici tasarımıyla da üstün sürüş dinamiklerini müjdeliyor. Baş mesafesinden ödün vermeden sağlanan düşük ağırlık merkezi yol tutuş ve sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor.

8 KADEMELİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Hafif tasarım prensibi de üstün sürüş dinamiklerini destekleyen bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Tüm zamanların en hafif Corsa'sı olacak araç, 1.000 kg’ın altında olacak. Şanzıman seçeneklerinin tepe noktasını ise 8 kademeli otomatik şanzıman oluşturacak. Opel, yeni nesil Corsa ile tüketicinin daha çok üst sınıf otomobillerden tanıdığı teknoloji ve sürüş destek sistemlerini sunuyor. Marka, küçük otomobil segmentinde ilk kez yaygın olarak kullanıma sunacağı IntelliLux LED® Matrix farlarla çok özel bir donanım olarak fark yaratmayı hedefliyor. Yüksek çözünürlüklü ön kamera tarafından kontrol edilen 8 adet LED hücresi, ışık hüzmesini sürekli ve otomatik olarak yol ve trafik koşullarına göre ayarlıyor. Avrupa’da 2019 yılı sonunda satışa sunulacak yeni nesil Opel Corsa, Türkiye’ye 2020'nin ikinci yarısında gelcek.