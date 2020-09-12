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12 Eylül 2020 Cumartesi 13:24:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 13:24:00

İkinci el araç alacaklara galericilerden uyarı geldi: Son 10 gün

Kaynak: İHA

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Pandemi süreciyle birlikte iyice yükselen araç fiyatlarına ilişkin galericiler araç alacakları uyardı, artan vaka sayılarıyla birlikte 10 gün içerisinde fiyatların yeniden yükseliş trendine gireceğini söyledi.

Koronavirüsün otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki ile ikinci el araç fiyatlarında artış yaşanmıştı. Galericiler yeniden vaka artışına geçen koronavirüsün, piyasaya etki edeceğini belirterek ikinci el araç fiyatlarının 10 güne kadar yeniden yükselişe geçeceğini beklediklerini ifade etti.

Koronavirüs tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Bayilerde 400 bin liralık sıfır otomobilin liste fiyatı ise 500 bin liraya kadar arttığı belirtildi. Galericiler ise ikinci el araç fiyatlarının 10 güne kadar yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

İHA'da yer alan habere göre; 10 güne kadar ikinci el araç fiyatlarına yeniden yükseliş beklediklerini belirten galerici Mustafa Üzer, “Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi” dedi.

"SIFIR ARABA YOK"

İkinci el araç satışlarında fırsatçılık yapmaya çalışanların da olduğunu dile getiren Üzer, “Normal satmak için acil ihtiyacı olan var. Ama şöyle de bakıyoruz yüzde 70 herkes araba satmaya başladı. Satan almaya başlıyor. Böyle bir ek kazanç sağlamaya çalışan çok fazla. Bu araba fiyatları niye çıktı? Yurt dışından araba gelmediği için. Ülkemizde olan araba sayısı belli fabrikalar üretim yapmıyor. Araba da herkesin bir ihtiyacı. Sıfır yok zaten adam gidiyor 6 ay zaman veriyorlar. Bayilerde sıfır araba yok. O yüzden düşeceğini hiç zannetmiyorum talebimiz çok fazla” diye konuştu.

"HERKES BU MESLEĞİ YAPMANIN DERDİNDE"

Araba fiyatlarının düşmesini beklemediklerini anlatan Üzer, “Dışarıdan gemilerle arabalara gelene kadar biz düşme şansı beklemiyoruz. Fiyatlar çıkıyor. Herkes galeriden almama derdinde biniciden alma derdinde. Binici dediğiniz insanların yüzde 80’i bu ticareti yapıyor. Bizler yasal yapıyoruz. Garanti kapsamındayız. Bir sorun olursa sattığınız arabada bir şey olursa biz buradayız. Dışarıdan aldığınız insanlar sizi ertesi gün tanımazlar. Arabaları galericiden almaya özen gösterelim. Herkes bu mesleği yapmanın derdinde herkes mesleğini yapsın. Sattığımız her arabaya garanti veririm” şeklinde konuştu.

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