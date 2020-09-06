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06 Eylül 2020 Pazar 21:53:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 21:53:00

İkinci el araç alacaklar dikkat! Kilometredeki 'Mil' oyuna gelmeyin...

Kaynak: İHA

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İkinci el fiyatlarının yükselmesiyle dolandırıcılar bu kez de ikinci el oto piyasasında kendini göstermeye başladı. Bilmeden alan çok insanın olduğu ortaya çıkınca uzmanlar 'Kilometre yerine yazılan millere dikkat edin' diyerek uyardı.

İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Dolandırıcılar satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyorlar. Son dönemde oto ekspertizlerdeki testler ve cihazlarla araç kilometresinin değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabiliyor. Bazı kötü niyetli satıcılar ise yeni bir yöntem kullanıyor. Asya ve Avrupa menşeli araçlarda mesafe göstergesi genellikle kilometre cinsinden gösterilirken, dolandırıcılar kilometre birimini mile çeviriyor. Bir mil yaklaşık 1,61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük oluyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan ya da göstergede yazan birime dikkat etmeyen alıcılar ise mağduriyet yaşayabiliyorlar.

“BİLMEDEN ALAN ÇOK İNSAN OLDU”

Dolandırıcıların kullandığı bu yeni yöntem hakkında açıklama yapan oto ekspertizi Cihan Acar, sıradan alıcıların kilometre-mil arasındaki farka dikkat etmediğini belirtti. Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Acar, “Maalesef biz de birkaç defa bu durumlara şahitlik ettik. Aracının kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araçta bile çevirdiklerini de 230.000 gibi bir rakama tekabül ediyor. Tabi insanlar eğilip de bakmıyor, gösterge panelindeki o 237 bin küsur gibi bir rakama dikkat ediyor, yanındaki ‘ml’ yani mil kısmına dikkat etmiyor. Bu şekilde yapılmış çok ticaret oldu ama şimdi biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü verdiğimiz raporda kilometre bilgisini istiyor, kilometre bilgisi yazılmayan raporlarda, TSE neden kilometre bilgisinin yazılmadığı soruyor, yazılmadığının bir açıklaması yoksa kabul edilmiyor, yani orada onu yazması gerekiyor. Araba alıyorsunuz, kilometre tür kaydına göre düşürülmüş gibi bir sorgulama yapıyorsunuz. Baktığınızda yok ama km yazmasına dikkat etmeleri gerekiyor bazı insanlar mil yazabiliyor, etik değil. Bilmeden alan insan çok oldu, almamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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