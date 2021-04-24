Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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24 Nisan 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 13:00:00

Egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek

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Egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık, EGEDES uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, kağıt tüketiminin azaltılması, hizmet sürecinin hızlandırılması ile bürokrasinin azaltılması ve egzoz emisyon ölçüm işlemlerindeki etkinliğin artırılması amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

Yönetmelikle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıların ve çevrenin korunması, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda, araçların egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek ve fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Denetimlerin EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine bağlı olarak araçlarda belge bulundurma zorunluluğu kalkacak.

Ölçüm raporu, egzoz emisyon ölçüm sonucunda araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, ayrıca araç sahipleri ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede yıllık 10 milyon adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak.

Araç denetimlerine ilave olarak ölçüm istasyonlarının denetimleri ile ilgili hususlar da yeniden düzenlendi. İstasyonlarda yürütülen egzoz emisyon ölçüm işlemlerinin usul ve esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler hayata geçirildi.

Öte yandan, bürokrasinin azaltılması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında da düzenlemeler yapıldı. Araç sahiplerinin ölçüm raporları ile ilgili düzeltme ve plaka değişikliği gibi işlemleri elektronik ortamda yürütülecek. Yetki belgesi başvurularında istenen belge sayısı azaltılarak e-Devlet ve diğer kurumların elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenmeyecek.

Etiketler : egedes egzoz emisyon denetleme resmi gazete
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