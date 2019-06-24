Clio'ların en iyisi

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Daha modern ve dinamik bir dış tasarımla göze çarpan Yeni Clio’da, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler dikkat çekiyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldızla mükemmel güvenlik seviyesi sunarak, beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ SİSTEMİ

Araçta 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan, sürüşe yardımcı destek sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan trafik ve otoyol destek sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ

Motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg).

HİBRİD 2020'DE GELİYOR...

Marka, aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa E-Tech adını verdiği hibrid motorunu pazara sunmaya hazırlanıyor. Hibrid motorlu araçların Türkiye, 2020'nin son çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor. Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekranla satılacak. Üst modellerden alınan teknolojiyle 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi verirken, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Ekran, internet yeni multimedya sistemi Easy Link, navigasyon, “bilgi-eğlence” sisteminin yanı sıra Multi-Sense ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

ÖN KONSOL TAMAMEN DEĞİŞTİ

Tamamen yeniden tasarlanan gösterge paneli, kalite açısından göz dolduruyor. Dalga şeklindeki form, merkezi ve yan havalandırma deliklerinin yatay tasarımı, kabin içi genişlik algısını artırıyor. Ekranın alt kısmında, “piyano” düğmeler ve sürücünün kullanım kolaylığı için doğrudan erişimli klima kumandaları gibi özellikler ergonomiyi artırıyor. Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacak şekilde gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde entegre edilmesiyle bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmi 26 litre artırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşıyor.

RENAULT SPORT'TAN ESİNLENEN BİR İMZA

Renault Sport, R.S. Line imzasını, mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line’a taşıyor. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010’dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriğiyle R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor. Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarımla farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

REKABETİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYORUZ

DÜNYAYA İHRAÇ ETTİĞİMİZ GURURUMUZ

Yeni Clio, Renault markasının tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA’sını taşıdığını belirten Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Kaliteli iç mekanındaki teknolojik devrimiyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımlarıyla Yeni Clio’yu Türkiye’de ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güvenle yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir” dedi.