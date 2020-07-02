Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Citroen Türkiye, temmuz ayına özel çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.

Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroen, bu aya özel kampanyasını duyurdu.

Kampanya çerçevesinde, seçili Citroen modellerine 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,79 faiz ile ayda 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün olacak.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6 bin TL'ye varan nakit indirimi sağlanıyor.