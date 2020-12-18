Bu Lamborghini'den sadece bir tane üretilecek

Birçok kişi tarafından sadece hayal olarak kalacak olan modelden yalnızca bir adet üretilecek. Ve bu araç eski versiyonlarının aksine trafiğe çıkabilecek. Üretilecek tek modeli kimin aldığı ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. SC18 adlı daha önce 1 adet üretilen model, 7 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahipti.

