18 Aralık 2020 Cuma 06:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 10:13:00
Bu Lamborghini'den sadece bir tane üretilecek
Lamborghini'nin Squadra Corsa departmanı tarafından geliştirilen SC20 modelini tanıtıldı.
Birçok kişi tarafından sadece hayal olarak kalacak olan modelden yalnızca bir adet üretilecek. Ve bu araç eski versiyonlarının aksine trafiğe çıkabilecek. Üretilecek tek modeli kimin aldığı ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. SC18 adlı daha önce 1 adet üretilen model, 7 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahipti.