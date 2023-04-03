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03 Nisan 2023 Pazartesi 17:12:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 17:12:00

Başkan Erdoğan: İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı'nda, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye yüzyılının ilk meyvesi olan TOGG'un tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir." diye konuştu.

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