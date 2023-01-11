Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim

Bakan Muş'tan sıfır ve ikinci el araçlarla ilgili açıklama: Müfettiş görevlendirildi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.
Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) January 11, 2023
Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.