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04 Nisan 2023 Salı 00:12:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 00:13:00

Aliyev, Togg'u bugün teslim alacak!

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bugün teslim edilecek.

Aliyev, Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi olacak.

İlham Aliyev, bugün başkent Bakü'de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aracın anahtarını Aliyev'e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın Aliyev'i Togg'un teknik özellikleri hakkında bilgilendirmesi ve Aliyev'in aracı kullanmasıyla sona erecek.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un "T10X" modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçen hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişinin, yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : azerbaycan aliyev togg

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