Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz: De Niro'nun daveti onurlandırdı

Kapadokya'daki çekimler bittikten sonra soluğu İstanbul'da alan oyuncu Alp Navruz'un, cilt bakımı yaptırdığı öğrenildi. Robert De Niro’nun ev sahipliğinde Ibiza’da gerçekleşecek etkinliğe Türkiye’den davet edilen tek isim olan Navruz, "Geçtiğimiz yaz davet etmişti. Bu durumdan dolayı onurlandım. Pandemiden dolayı kısmet olmadı. Ertelendi diye biliyorum. Önümüzdeki senelerde gerçekleşirse katılmak istiyorum” dedi.