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03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:51:00

Zor günlerin üstesinden geleceğiz

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Aslı Hünel, Hatay'da çadır kentte yaşayan depremzede ailelerle bir araya geldi. Şarkıcı, çocuk şenliğinde miniklere hediyeler dağıttı.

Aslı Hünel, Hatay'da çadır kentte yaşayan depremzede ailelerle bir araya geldi. Şarkıcı, çocuk şenliğinde miniklere hediyeler dağıttı.

Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Hünel, hafta sonu Hatay'da çadır kentte yaşayan afetzede aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Çocuk şenliğine katılan Hünel, çadır kentte oturan kadınlarla uzun uzun sohbet etti. Hünel, yanında getirdiği oyuncakları ve hediyeleri çocuklara dağıtarak moral verdi. Kendisinden şarkı söylemesini isteyen kalabalığı kırmayan Hünel, "Allah'ın izniyle elbirliği ile bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Sizlerin istediği şarkı olsun, tabii ki söylerim" diyerek sevilen eserlerini seslendirdi. Gün boyu çocuklarla oyunlar oynayan Hünel, depremzedelere yemek ve ekmek dağıtımına yardım etti.

Etiketler : Zor günlerin üstesinden geleceğiz Aslı Hünel Hatay
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