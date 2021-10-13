Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı bir sürücünün yüzüne tüküren ve sonrasında bir konserinde 5 dakika hareketsiz durarak sahneden indirilen Irmak Arıcı, zor günleri atlattı. Şarkıcı önceki gün bir arkadaşıyla Zorlu'da objektiflere yansıdı. Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Arıcı, "Bir süredir yeni şarkımız için yoğun bir çalışma temposundayız. Bu süreçte hem yoğun bir stüdyo çalışması yaşıyoruz, hem de bir taraftan konserlerimiz devam ediyor" dedi.