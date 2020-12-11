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11 Aralık 2020 Cuma 19:09:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 17:35:00

Ziynet Sali'ye Meksika'dan teklif

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Ziynet Sali'nin ‘Kalbim Tatilde' şarkısı, YouTube'da 100 milyonun üzerinde dinlendi.

2019’da da Spotify verilerine göre Meksika’da en çok dinlenen Türk sanatçı seçilerek ülkeden özel bir davet alan Ziynet Sali, yeni albüm çalışmalarına da hız verdi. Henüz okuma aşamasına geçmeyen Sali, 25 Aralık'ta JoJo’nun ilk kez canlı olarak düzenleyeceği dijital konserinde sahne alacak. 

Etiketler : Ziynet Sali Kalbim Tatilde şarkı Spotify magazin
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