Ziynet Sali'ye Meksika'dan teklif

2019’da da Spotify verilerine göre Meksika’da en çok dinlenen Türk sanatçı seçilerek ülkeden özel bir davet alan Ziynet Sali, yeni albüm çalışmalarına da hız verdi. Henüz okuma aşamasına geçmeyen Sali, 25 Aralık'ta JoJo’nun ilk kez canlı olarak düzenleyeceği dijital konserinde sahne alacak.

