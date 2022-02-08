VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor
"Yunanistan kadar AB de suçlu"
"Mossad ülkenin üst yönetimine sızdı"
Türkiye'den senaryoları değiştirecek proje!
İki ülke arasında Patriot krizi!
Yunan medyasında "Türkiye" hazımsızlığı
Hablemitoğlu suikastında düğüm çözülüyor!
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi
Devletten işçi başına 1025 lira destek!
İndirim geliyor
Kar İstanbul'a doğru geliyor!
Putin açık açık tehdit etti: Rusya ile savaşmak ister misiniz?
Bakan Nebati'den Londra açıklaması
Biden, Putin'i uyardı: Karşılık vermeye hazırız!
ABD'de panikte! Denizde F-35 arıyorlar
O artık hepimizin babası
Kulisine giren tek kişiydim
56. yaş sürprizi
-15 derecede klip çekimi
Aşka geldi
Zayıfladık ama hipnozla değil
Vizyona geri sayım
‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
Mutluluğa ‘Evet' dediler
08 Şubat 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 10:00:00

Zirveyi kaptırdı

ABONE OL

Dijital müzik platformu Muud'un ocak ayının en çok dinlenenleri belli oldu. Geçtiğimiz aylarda zirvede yer alan Edis, koltuğu Ebru Yaşar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a kaptırdı.

Dijital müzik platformu Muud'un ocak ayının en çok dinlenenleri belli oldu. Geçtiğimiz aylarda zirvede yer alan Edis, koltuğu Ebru Yaşar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a kaptırdı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi açıklandı. Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte seslendirdiği 'İçime Ata Ata' şarkısı single'lar ve sanatçılar kategorisinde zirvede yer aldı. Geçtiğimiz aylarda 1 numara olan Edis ise, 3'üncü sırada yer aldı. Listede İkilem, Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli, Uzi, Emir Can İğrek, Irmak Arıcı, Zeynep Bastık ve Merve Özbey gibi isimler yer aldı. En çok dinlenen yabancı albümler, sanatçılar ve singlelarda Inna 3 kategoride de zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

Etiketler : Zirveyi kaptırdı Dijital müzik platformu Edis Ebru Yaşar Burak Bulut
Ağlayarak ifade verdi

Ağlayarak ifade verdi
Galada ünlüler geçidi

Galada ünlüler geçidi
Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir

Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Çocukların sesi oldular

Çocukların sesi oldular
Nafaka davasını kazandı

Nafaka davasını kazandı
Alkışlı sahne

Alkışlı sahne
Yaza hızlı girecek

Yaza hızlı girecek
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

EN ÇOK OKUNAN HABERLER