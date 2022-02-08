Zirveyi kaptırdı

Dijital müzik platformu Muud'un ocak ayının en çok dinlenenleri belli oldu. Geçtiğimiz aylarda zirvede yer alan Edis, koltuğu Ebru Yaşar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a kaptırdı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi açıklandı. Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte seslendirdiği 'İçime Ata Ata' şarkısı single'lar ve sanatçılar kategorisinde zirvede yer aldı. Geçtiğimiz aylarda 1 numara olan Edis ise, 3'üncü sırada yer aldı. Listede İkilem, Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli, Uzi, Emir Can İğrek, Irmak Arıcı, Zeynep Bastık ve Merve Özbey gibi isimler yer aldı. En çok dinlenen yabancı albümler, sanatçılar ve singlelarda Inna 3 kategoride de zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.