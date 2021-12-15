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15 Aralık 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 11:00:00

Zirveyi bırakmıyor

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Başrollerini Melis Babadağ, Cem Gelinoğlu ve Hakan Yılmaz'ın paylaştığı 'Aykut Enişte 2' filmi beyazperde de zirveyi bırakmıyor.

Başrollerini Melis Babadağ, Cem Gelinoğlu ve Hakan Yılmaz'ın paylaştığı 'Aykut Enişte 2' filmi beyazperde de zirveyi bırakmıyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği film 21 aylık döneminin en iyi açılış gişesini elde ettikten sonra vizyondaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. 'Aykut Enişte 2', geçen hafta sonunda 119.409 seyirci tarafından izlenerek toplam izleyici sayısını 397.508'e çıkardı. Film, pandemi nedeniyle ara verilen sinema sektörünün yüzünü güldürdü.

Etiketler : Zirveyi bırakmıyor Melis Babadağ Cem Gelinoğlu Aykut Enişte 2
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