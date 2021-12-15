Başrollerini Melis Babadağ, Cem Gelinoğlu ve Hakan Yılmaz'ın paylaştığı 'Aykut Enişte 2' filmi beyazperde de zirveyi bırakmıyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği film 21 aylık döneminin en iyi açılış gişesini elde ettikten sonra vizyondaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. 'Aykut Enişte 2', geçen hafta sonunda 119.409 seyirci tarafından izlenerek toplam izleyici sayısını 397.508'e çıkardı. Film, pandemi nedeniyle ara verilen sinema sektörünün yüzünü güldürdü.