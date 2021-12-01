Zirveyi bırakmıyor

Popçu Edis, zirveden inmiyor. Edis, iki aydır 'Arıyorum' adlı teklisiyle birçok sanatçıyı geride bırakarak radyo ve televizyonlarda en çok çalınan isim oldu. Söz ve bestesi Emrah Karakuyu, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı şarkı, YouTube'da yaklaşık 45 milyon izlenme, Spotify'da ise 25 milyon dinlenme rakamına ulaştı.