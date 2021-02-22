Zirveye hızlı giriş

'Aşka Kapandım' albümünde yer alan 'Olsun' şarkısının video klibini Cuma günü yayınlayan Hadise, listelere hızlı bir giriş yaptı. Apple Music'in en çok dinlenilen ve indirilen albümler listesine 1 numaradan giriş yaptı. Çıkış video klibi ve şarkısı olma özelliğini taşıyan 'Olsun' da Youtube trendlerde bir numara, Apple Music'te de zirvenin sahibi oldu. Şarkıcı, ikinci klibini 'Sen Hiç Yorulma' şarkısına çekecek.

