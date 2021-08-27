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27 Ağustos 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 12:30:00

Zeynep'ten Murat sürprizi

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Zeynep Bastık yaz turnesi kapsamında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.

Zeynep Bastık yaz turnesi kapsamında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Bastık, konserinde eskiden vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile 'Lüzumsuz Savaş' ve 'Uslanmıyor Bu' adlı şarkılarında birlikte düet yaptı.

Etiketler : Zeynep Bastık Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu Murat Dalkılıç
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