Zeynep'ten Murat sürprizi

Zeynep Bastık yaz turnesi kapsamında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Bastık, konserinde eskiden vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile 'Lüzumsuz Savaş' ve 'Uslanmıyor Bu' adlı şarkılarında birlikte düet yaptı.