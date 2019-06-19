Dün akşam hastaneye kaldırılmıştı... Menajerinden açıklama geldi

Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'dan önemli açıklamalar geldi. 2. Sayfa'ya konuşan Aslan şunları söyledi:

"Durumu çok iyi değil. Dün bir kriz geçirdi. Sol kolunda bir uyuşma vardı. Hemen müdahale etmişler. Zerrin Hanım'ın sinirleri bozuldu, üzüldü. Hastalanmasının nedeni de bu olaylar. Dün gece 12-1 civarında boşanma kararı aldı. Anlatılanlarla karşımdaki Murat Akıncı çok farklı adam. İkisi de birbirini çok seviyordu. Şu anda boşanıyorlar. Ama Murat Akıncı o kadar güzel karşıladı ki bu kararı... Bu konuyla ilgili adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Murat Akıncı boşanmayla ilgili vekaleti imzaladı. Zerrin'in bebek gibi kalbi var. Beni yurtdışından geldiğimde tanıştırdı. Ben de sevdim çocuğu.

Bu arkadaşla ilgili araştırma yaptırdım ben. Adamın dosyası ve davası yok şu an. Yani adam hakkında suç duyurusu yok. Seda Hanım ulaşmıştı bana dün. Murat Akıncı'yı suçlayan Seda Hanım kendi şirketini 420 bin TL dolandırmış.

Murat Akıncı, Zerrin'e bir kuruş para harcatmadı. Nikah dahil bütün masrafları Murat Akıncı karşılamıştır. Murat Akıncı, üç yıl boyunca Zerrin'e para harcatmadı. Dün gece Zerrin hastanedeyken sürekli Murat Akıncı beni aradı, 'Ben Zerrin için ölürüm' dedi. Evliliğin iptali davası açtık. İki tarafın da vekaleti bende boşanma iptali söz konusu değil. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi. Öte yandan Murat Akıncı'nın babası, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "6 yıldır görüşmüyoruz. Eve gelen icralar oldu. Onu evlatlıktan reddettik" dedi.

Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Hanım şunları ise söyledi:

Bizi suçlayan Seda Hanım, çalıştığı şirketi 420 bin TL dolandırmıştır. Yasal yollara başvursunlar. Esra hanım annesi vefat ettikten sonra sosyal medya üzerinden oğluma ulaştı ve arkadaşlıkları oldu. Bu kadınlar oğlumun evlenmesini mi beklediler? Mahmut Atalay denen birini tanımıyoruz. Oğlumun adı Murat Akıncı'dır. Bir kuruşumuz Zerrin Hanım'a geçmemiştir. Kimseden bir kuruş almamışızdır.

Kaynak: Habertürk