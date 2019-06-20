Zerrin Özer'e bir şok daha

Şarkıcı Zerrin Özer, 61 yaşında aradığı mutluğu bulmak umuduyla, kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı’yla geçtiğimiz pazar evlenmişti. Düğün sabahında Akıncı’nın eski sevgilileri dolandırıcı olduğunu iddia etmiş ve savcılığa şikayette bulunduklarını söylemişti. Yaşanan bu olaylar karşısında kayıtsız kalamayan Zerrin Özer, avukatına talimat vererek boşanma kararı aldı.

İlk açıklama menajerden

36 saat evli kalan Özer, zor günler geçiriyor. Aldığı boşanma kararının ardından fenalaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Yükselen tansiyonu düşürülemeyen Özer’in sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Hastaneden ilk açıklamayı yapan Özer’in menajeri Kemal Aslan’ın sözlerini duyanlar ise “Bu kadının dostu yok muymuş? Menajeri bile damadı savunuyor” dedi.

Zerrin severek ayrılıyor

Aslan’ın tepki çeken açıklaması şöyle: “Murat Akıncı, 3 yıllık süre içerisinde Zerrin'e bir kuruş harcatmadı biliyor musunuz? Evine de o baktı, Zerrin'e de o baktı. Adam evden ayrıldı. Zerrin, hastanedeyken beni sürekli aradı. Zerrin Özer, severek ayrılıyor. Bence sular durulduktan sonra Zerrin ile yeniden bir araya gelmeleri çok mümkün. 36 saat evli kaldıkları için 'Evliliğin iptali' davası açıyoruz. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum.”

Damat Murat Akıncı’nın dolandırıcı olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. Akıncı’nın eski komşusu olduğunu söyleyen bir kadın, 2009 yılında kendisinden 13 bin lira borç aldığını ve geri vermediğini söyledi.

Annesi sessizliğini bozdu

Ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruyan Murat Akıncı’yı annesi Sevilay Hanım savundu. Birçok iddiada kendisi de hedef olan Sevilay Hanım “Oğlumun medyada bu kadar linç edilmesine göz yumamam. Bu olayları yapan oğlum değil, o şahsı tanımıyoruz” dedi.