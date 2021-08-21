Zerrin Özer: İnsan üzüntülerini yaşamalı
Ulusal Model Yarışması'nın finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı. Yapımcı Semra Hülakü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Zerrin Özer ve Aslı Turanlı gibi ünlü isimler yer aldı.
Kendisinden yaşça küçük Murat Akıncı ile geçtiğimiz yıllarda nikâh masasına oturup, 36 saat sonra boşanma kararı alıp ayrılan Zerrin Özer, hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Şarkıcı, "Ayrılıklardan sonra hemen birlikte olmalara karşıyım. Yani biraz insan, üzüntülerini de yaşamalı sevinçlerini de yaşamalı veya kendine bir zaman ayırmalı o yüzden şu anda hayatımda kimse yok" dedi. Yarışmada kadınlarda Defne Şentürk, erkeklerde ise Mert Albayrak 1. olarak seçildi.