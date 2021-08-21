Kendisinden yaşça küçük Murat Akıncı ile geçtiğimiz yıllarda nikâh masasına oturup, 36 saat sonra boşanma kararı alıp ayrılan Zerrin Özer, hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Şarkıcı, "Ayrılıklardan sonra hemen birlikte olmalara karşıyım. Yani biraz insan, üzüntülerini de yaşamalı sevinçlerini de yaşamalı veya kendine bir zaman ayırmalı o yüzden şu anda hayatımda kimse yok" dedi. Yarışmada kadınlarda Defne Şentürk, erkeklerde ise Mert Albayrak 1. olarak seçildi.