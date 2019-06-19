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19 Haziran 2019 00:03 | Çarşamba

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra Akıncı hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer dün akşam hastaneye kaldırıldı.

Güneş'ten Tolga Aslan'ın haberine görü Maslak Acıbadem Hastanesi'ne yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı. Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor.  3-4 saattir buradayız" dedi.

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