Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Çiftin, ilk karesi Melisa Ural'dan geldi. Ural, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafını yayınladı. Paylaşımı görenler, "Zehra görmesin" yorumlarında bulundu.