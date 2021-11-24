'Yüzümü astırmadım' isyanı

Seda Sayan ve Türkan Şoray'ın ardından Burcu Esmersoy'un da yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı iddia edilmişti. Esmersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz. Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera var. Zaten storylerimde bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?" diyerek isyan etti.

