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24 Kasım 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 18:30:00

'Yüzümü astırmadım' isyanı

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Seda Sayan ve Türkan Şoray'ın ardından Burcu Esmersoy'un da yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı iddia edilmişti.

Seda Sayan ve Türkan Şoray'ın ardından Burcu Esmersoy'un da yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı iddia edilmişti. Esmersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz. Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera var. Zaten storylerimde bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?" diyerek isyan etti.

Etiketler : Yüzümü astırmadım Seda Sayan Türkan Şoray
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