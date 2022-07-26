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26 Temmuz 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 14:30:00

Yüzüğüne kavuştu

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Nisan'da kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, aylar sonra alyansına kavuştu.

Nisan'da kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, aylar sonra alyansına kavuştu. Sanatçı, Storks mücevher tarafından hazırlanan 'Sonsuz Aşk' adlı yüzüğü parmağına taktı. Mücevherciye Çağlar Ökten ile birlikte gelen Sayan, yüzüğün hayal ettiği şekilde tasarlandığını ifade etti. Sayan, "Bu evliliğe sonsuza kadar 'evet' dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bu yüzüğü" dedi.

Etiketler : Yüzüğüne kavuştu Nisan Çağlar Ökten
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