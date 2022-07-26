Yüzüğüne kavuştu

Nisan'da kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, aylar sonra alyansına kavuştu. Sanatçı, Storks mücevher tarafından hazırlanan 'Sonsuz Aşk' adlı yüzüğü parmağına taktı. Mücevherciye Çağlar Ökten ile birlikte gelen Sayan, yüzüğün hayal ettiği şekilde tasarlandığını ifade etti. Sayan, "Bu evliliğe sonsuza kadar 'evet' dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bu yüzüğü" dedi.