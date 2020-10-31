Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım

Şu sıralar bir çizgi film çalışması içinde olduğunu söyleyen Yusuf Güney, Barış Manço'nun 'Adam Olacak Çocuk' programını aynı formatta tekrar televizyon ekranlarında yayınlamaya hazırlandığını söyledi. Güney, "Büyük usta Barış Manço, o yıllarda öyle bir iş yaptı ki, hala konuşuluyor. Bende tekrar Barış Manço'nun bıraktığı bayrağı devir alıp gururla ve başarıyla taşımak istiyorum" açıklamasında bulundu.