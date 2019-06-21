Yürüyerek form tutuyorlar 

Evliliklerinde zor günler geçirdiklerini itiraf eden ikili, önceki gün baş başa akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından yürüyüş yapan çift, Profesör Canan Karatay’a taş atmaktan kendilerini alamadı. “Canan hanım, görüyorsunuz hem yemek yiyoruz, hem de yürüyüş yapıyoruz” diyen Akçıl, “Türkiye’nin en fit kızı yanımda kimse kendine ben fitim demesin” sözleriyle akıllara şarkıcının eski sevgilisi Ebru Şallı’yı getirdi.