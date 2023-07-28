Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir'in Yunan sevdası pahalıya patladı. Koç'tan boşanır boşanmaz Atina'dan 275 bin avroya (8 milyon 250 bin TL) ev satın alan Özdemir'in tadilat ve o süreçte kaldığı otel için servet ödedi. Gelen tüm sponsorluk tekliflerini geri çevirip kendi karşılayan Özdemir cebinden 2 milyon lira harcadı. Komşu tatili kendisine uğurlu gelen ve DJ Sergio ile de aşk yaşamaya başlayan oyuncu ağustos ortasına kadar evinde tatiline devam edecek. Ayrıca IMBD Starmetre'nin bu haftaki oylamasında tüm dünyada 11 milyondan fazla kişi arasında 1785. olarak Türk oyuncular arasında da birinci olan Demet Özdemir'e yeni evi de yeni aşkı da uğurlu gelmiş görünüyor.