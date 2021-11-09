Yoruldum meydanı gençlere bırakabilirim

'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunuyla sevenleriyle buluşan Şener Şen, AntSanat dergisi için objektif karşısına geçti. En son Yavuz Turgul'un 'Yol Ayrımı' adlı projesinde yer alan usta sanatçı, film çekimlerinden yorulduğunu dile getirdi. Şener Şen, "Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" dedi.